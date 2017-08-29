Разведка: "замминистра обороны ДНР" насмерть сбил российского военного

MIGnews.com.ua

Заместитель так называемого министра обороны "Донецкой народной республики" сбил российского военнослужащего, в результате чего он скончался. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

По данным ГУР, "чиновник" так называемой ДНР как раз проверял одно из подразделений российских военных на Донбассе.

"Так называемый заместитель министра обороны ДНР по материально-техническому обеспечению совершал инспекционную поездку по соединениям и частям 1 АК (Донецк) ВС РФ. Следствием указанной "инспекции" стало совершенное им дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был раздавлен военнослужащий одного из подразделений 1 АК", - отмечается в сообщении.