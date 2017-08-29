В США мужчина устроил стрельбу в библиотеке: погибли два человека

MIGnews.com.ua

Мужчина открыл огонь в библиотеке города Кловис в штате Нью-Мексико, сообщает Reuters .

Начальник пожарной охраны Кловиса Майкл Нолен сообщил, что в результате стрельбы погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Стоит отметить, что инцидент произошел около 16:00 по местному времени. Очевидцы отмечают, что мужчина просто зашел в библиотеку и начал стрелять.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого. В настоящее время они пытаются установить мотивы мужчины.

Всех пострадавших доставили в больницу.