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В США мужчина устроил стрельбу в библиотеке: погибли два человека
29.08.2017 10:50

В США мужчина устроил стрельбу в библиотеке: погибли два человека

Мужчина открыл огонь в библиотеке города Кловис в штате Нью-Мексико, сообщает Reuters.

Начальник пожарной охраны Кловиса Майкл Нолен сообщил, что в результате стрельбы погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Стоит отметить, что инцидент произошел около 16:00 по местному времени. Очевидцы отмечают, что мужчина просто зашел в библиотеку и начал стрелять.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого. В настоящее время они пытаются установить мотивы мужчины.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Как сообщал MIGnews.com.uа, стрельба, в результате которой пострадали два человека, произошла на улице Кирилловской в Киеве.

Теги материала: США, библиотека, стрельба, жертвы
Новости СМИ2
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