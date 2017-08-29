В США мужчина устроил стрельбу в библиотеке: погибли два человека

Мужчина открыл огонь в библиотеке города Кловис в штате Нью-Мексико, сообщает Reuters.
Начальник пожарной охраны Кловиса Майкл Нолен сообщил, что в результате стрельбы погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Стоит отметить, что инцидент произошел около 16:00 по местному времени. Очевидцы отмечают, что мужчина просто зашел в библиотеку и начал стрелять.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого. В настоящее время они пытаются установить мотивы мужчины.
Всех пострадавших доставили в больницу.
Как сообщал MIGnews.com.uа, стрельба, в результате которой пострадали два человека, произошла на улице Кирилловской в Киеве.