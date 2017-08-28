Медики сообщили, что сбитый сыном Шуфрича человек впервые очнулся

MIGnews.com.ua

В понедельник, 28 августа, пострадавший в ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича - Алексей Мельниченко пришел в себя, ему требуется повторная операция. Об этом журналистам рассказал руководитель международного отделения по приему на лечение иностранных пациентов Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман, передает УНН.

"Он пришел в себя, чувствует себя относительно положительно", - заявил Гольдман.

Согласно его сообщению, есть все основания считать, что мозг пострадавшего в ДТП не пострадал.

Медик уточнил, что пострадавшему в ДТП была экстренно сделана операция в 4:30 в 17-й больнице. Он также уточнил, что у Мельниченко травма головы.

"Мы можем сказать, что сегодня планируется вторая операция", - уточнил Гольдман.

Также сообщается, в делегации врачей из Израиля, которая прибыла в Киев вчера, есть нейрохирурги, а также реаниматологи.

Гольдман также добавил, что вопрос о том, где в дальнейшем будет лечиться пострадавший - в Украине или Израиле, пока не решен.

Врачи также уточнили, что их услуги оплачивает семья нардепа Шуфрича.