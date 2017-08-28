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Штаб АТО: Боевики нарушили режим "школьного" перемирия 10 раз
28.08.2017 18:55

Штаб АТО: Боевики нарушили режим "школьного" перемирия 10 раз

В течение понедельника, 28 августа, обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений, зафиксировано два случая открытия огня противником с минометов калибра 82 миллиметра, передает пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что после начала "школьного" перемирия, незаконные вооруженные формирования уменьшили активность вдоль всей линии разграничения.

На Донецком направлении, в районе Авдеевской промзоны, враг не прицельно выпустил одну мину 82-го калибра. Также в течение дня в районе промзоны несколько раз стреляли враждебные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Приморском направлении ночью боевики применяли миномет на подступах к Красногоровке. Также, под обстрелами российских незаконных вооруженных формирований трижды оказывались наши опорные пункты в окрестностях Водяного.

"Всего с начала суток боевики 10 раз открывали провокационный огонь по позициям сил АТО. Наши военные оружие не применяли" - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко недоволен работой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. 

Теги материала: АТО, обстрел, боевики, ВСУ
Новости СМИ2
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