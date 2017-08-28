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Ураган "Харви": в Луизиане объявили о введении чрезвычайной ситуации
28.08.2017 18:06

Ураган "Харви": в Луизиане объявили о введении чрезвычайной ситуации

В штате Луизиана объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за урагана "Харви". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в штате Луизиана существует чрезвычайная ситуация и постановил (оказать, - ред.) федеральную помощь в дополнение к мерам реагирования штата и местных (властей)… в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате тропического шторма "Харви", - отмечается в сообщении.

По полученным данным, максимальная скорость ветра в регионе составляет 215 км/ч. В результате стихии без света остались свыше 300 тысяч человек. Многие дома были разрушены. Сообщается о троих погибших. Накануне в Техасе также ввели чрезвычайные меры.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Хьюстоне ввели чрезвычайное положение из-за тропического шторма "Харви", который стал причиной наводнения.

Теги материала: США, ураган, чрезвычайная ситуация, стихия
Новости СМИ2
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