В полиции раскрыли подробности убийства возле одной из киевских школ

MIGnews.com.ua

В Киеве возле одной из школ действительно было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

По полученным данным, убитым является мужчина без постоянного места жительства. Его тело нашли на стадионе возле подсобного помещения.

"Около 05:15 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что во время утренней пробежки на стадионе возле школы на улице Татарской он увидел на земле мужчину в крови. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, опросила местных жителей и работников образовательного учреждения. По предварительной информации пострадавший - лицо без определенного места жительства, его анкетные данные не установлены", - написала Блищик.

При этом она подчеркнула, что на теле мужчины были обнаружены колото-резаные раны, а на месте происшествия нашли кухонный нож.

"Сведения зарегистрированы. Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств совершения тяжкого преступления и задержанию лиц, причастных к убийству", - написала Блищик.