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На территории одной из киевских школ нашли тело девушки с перерезанным горлом
28.08.2017 16:06

На территории одной из киевских школ нашли тело девушки с перерезанным горлом

На территории школы №139 в Киеве были обнаружены два трупа. Об этом сообщил волонтер УНСО Назар Приходько на своей странице в Facebook.

По полученным данным, убитыми оказались охранник, на теле которого были обнаружены три ножевых ранения, и девушка с перерезанным горлом.

Также сообщается о еще одном пострадавшем - в настоящее время он находится в реанимации.

"Нужен закон о короткостволе, и срочно! Ведь все это уже выходит за рамки привычной в каком-то смысле преступности в мегаполисе... Это уже бандитский террор", - отметил волонтер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в российском Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ мужчина осуществил нападение на людей, в результате которого погибли несколько человек.

Теги материала: Киев, школа, поножовщина, смерть
Новости СМИ2
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