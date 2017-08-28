На территории одной из киевских школ нашли тело девушки с перерезанным горлом

MIGnews.com.ua

На территории школы №139 в Киеве были обнаружены два трупа. Об этом сообщил волонтер УНСО Назар Приходько на своей странице в Facebook.

По полученным данным, убитыми оказались охранник, на теле которого были обнаружены три ножевых ранения, и девушка с перерезанным горлом.

Также сообщается о еще одном пострадавшем - в настоящее время он находится в реанимации.

"Нужен закон о короткостволе, и срочно! Ведь все это уже выходит за рамки привычной в каком-то смысле преступности в мегаполисе... Это уже бандитский террор", - отметил волонтер.