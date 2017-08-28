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В Москве за проституцию задержали сотрудницу полиции
28.08.2017 15:54

В Москве за проституцию задержали сотрудницу полиции

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали свою коллегу по подозрению в занятии проституцией. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в полиции.

По полученным данным, жительницу Саратовской области 1985 года рождения задержали в центре российской столицы - на улице Большая Ордынка.

"В ходе личного досмотра при понятых у женщины в сумочке было обнаружено большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Сама женщина заявила, что является сотрудницей полиции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что проверка подтвердила - задержанная действительно работает в правоохранительных органах. В настоящее время компетентные органы проводят дальнейшее разбирательство.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в городе Витебск в Беларуси задержали священника из Российской Федерации, который пытался завербовать девушек для занятия проституцией.

Теги материала: Москва, полиция, проституция, задержание
Новости СМИ2
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