В оккупированном Крыму по тревоге подняли авиацию и ПВО

Начальник Южного военного округа РФ Вадим Астафьев сообщил, что в южных регионах России и в Крыму в полную боевую готовность привели авиацию и ПВО, сообщают РИА Новости.
По полученным данным, подняли военных из-за внезапной проверки, приказ о проведении которой отдал начальник Генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
В рамках проверки оценят подготовку техники, а также уровень подготовки летчиков и наземных специалистов.
"По сигналу боевой тревоги был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и в Крыму", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в июле 2017 года Российская Федерация поднимала по тревоге некоторые береговые и корабельные соединения Черноморского флота в оккупированном Крыму и Черном море.