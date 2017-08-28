В оккупированном Крыму по тревоге подняли авиацию и ПВО

MIGnews.com.ua

Начальник Южного военного округа РФ Вадим Астафьев сообщил, что в южных регионах России и в Крыму в полную боевую готовность привели авиацию и ПВО, сообщают РИА Новости .

По полученным данным, подняли военных из-за внезапной проверки, приказ о проведении которой отдал начальник Генштаба вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

В рамках проверки оценят подготовку техники, а также уровень подготовки летчиков и наземных специалистов.

"По сигналу боевой тревоги был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и в Крыму", - говорится в сообщении.