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В Славянске столкнулись военный грузовик и маршрутка с пассажирами
28.08.2017 14:35

В Славянске столкнулись военный грузовик и маршрутка с пассажирами

Маршрутка "ГАЗель" и военный автомобиль "УРАЛ" стали участниками дорожно-транспортного происшествия в городе Славянск Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В результате аварии, которая произошла в понедельник, 28 августа, никто из гражданских лиц и военнослужащих не погиб, однако два пассажира маршрутного такси были травмированы.

Отмечается, что руководство антитеррористической операции назначило расследование по факту дорожно-транспортного происшествия. После окончания расследования по его результатам примут дисциплинарные меры.

"Несмотря на проведение антитеррористической операции в районах Донецкой и Луганской области командование и личный состав считает недопустимым гибель и травмирование гражданского населения, и принимает меры по недопущению ДТП в будущем", - добавили в пресс-центре штаба АТО.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, поезд Бердянск - Киев на переезде неподалеку от села Новые Безрадичи Киевской области врезался в автомобиль марки Lexus.

Теги материала: Славянск, Донецкая область, грузовик, АТО, маршрутка, ДТП
Новости СМИ2
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