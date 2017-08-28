В Славянске столкнулись военный грузовик и маршрутка с пассажирами

MIGnews.com.ua

Маршрутка "ГАЗель" и военный автомобиль "УРАЛ" стали участниками дорожно-транспортного происшествия в городе Славянск Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В результате аварии, которая произошла в понедельник, 28 августа, никто из гражданских лиц и военнослужащих не погиб, однако два пассажира маршрутного такси были травмированы.

Отмечается, что руководство антитеррористической операции назначило расследование по факту дорожно-транспортного происшествия. После окончания расследования по его результатам примут дисциплинарные меры.

"Несмотря на проведение антитеррористической операции в районах Донецкой и Луганской области командование и личный состав считает недопустимым гибель и травмирование гражданского населения, и принимает меры по недопущению ДТП в будущем", - добавили в пресс-центре штаба АТО.