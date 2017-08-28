Количество жертв наводнений и оползней в Сьерра-Леоне достигло тысячи человек

MIGnews.com.ua

Число жертв мощных наводнений и оползней в Сьерра-Леоне превысило тысячу человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.

"Более 1000 человек погибли от оползней и наводнений, и мы не узнаем точного числа сейчас", - заявило местное правительство.

Как известно, ранее спасатели сообщали, что из как минимум 600 человек, которые пропали без вести, многие, скорее всего, не выживут.