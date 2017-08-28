Количество жертв наводнений и оползней в Сьерра-Леоне достигло тысячи человек

Число жертв мощных наводнений и оползней в Сьерра-Леоне превысило тысячу человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.
"Более 1000 человек погибли от оползней и наводнений, и мы не узнаем точного числа сейчас", - заявило местное правительство.
Как известно, ранее спасатели сообщали, что из как минимум 600 человек, которые пропали без вести, многие, скорее всего, не выживут.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца сообщили, что в результате оползня, который был вызван наводнением, в Сьерра-Леоне без вести пропали 600 человек. В организации предполагают, что число людей, потерявших свои дома и нуждающихся в помощи либо предоставлении убежища, достигнет трех или более тысяч.