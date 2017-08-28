Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
ОБСЕ заявляет о более чем 600 нарушениях "школьного перемирия"
28.08.2017 13:49

ОБСЕ заявляет о более чем 600 нарушениях "школьного перемирия"

Стороны конфликта на Донбассе более 600 раз нарушили "школьное перемирие". Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге, пишет УНИАН.

"По состоянию на сегодняшнее утро, с тех пор, Специальная мониторинговая миссия задокументировала более 600 нарушений режима прекращения огня", - заявил Хуг.

При этом он подчеркнул, что в течение последних трех недель ситуация в зоне конфликта на востоке Украины немного стабилизировалась. В частности было зафиксировано снижение уровня насилия вдоль линии разграничения. В целом же с начала августа, по словам Хуга, уровень насилия в зоне АТО снизился на 65%.

Замглавы СММ ОБСЕ отметил, что боевые столкновения по-прежнему происходят в горячих точках - Попасная, Первомайск, Авдеевка, Ясиноватая и донецкий аэропорт. Также неспокойно к востоку и северо-востоку от Мариуполя, и к юго-западу и юго-востоку от Светлодарска.

"В этих районах фиксируются до 80% нарушений режима прекращения огня", - подчеркнул Хуг.

Также было сказано, что стреляют в основном из танков, артиллерии и минометов, что приводит к разрушению объектов гражданской инфраструктуры и несет угрозу для местных жителей.

"С начала года СММ зафиксировала 362 жертвы среди гражданского населения (погибшие и раненые, - ред.)", - констатировал Хуг.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представитель РФ на переговорах Контактной группы в Минске Борис Грызлов заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о прекращении огня на Донбассе с 25 августа.

Теги материала: АТО, Донбасс, ОБСЕ, Хуг, обстрелы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики нарушили режим "школьного" перемирия 10 раз
Важное
Штаб АТО: Боевики нарушили режим "школьного" перемирия 10 раз
В Славянске столкнулись военный грузовик и маршрутка с пассажирами
Важное
В Славянске столкнулись военный грузовик и маршрутка с пассажирами
В Днепропетровской области разоблачили канал поставок оружия из зоны АТО
Важное
В Днепропетровской области разоблачили канал поставок оружия из зоны АТО  Фоторепортаж
Разведка: Российские военные убили на Донбассе мирного жителя
Важное
Разведка: Российские военные убили на Донбассе мирного жителя
Боевики открыли огонь по КПП "Майорск" в зоне АТО
Важное
Боевики открыли огонь по КПП "Майорск" в зоне АТО
Штаб АТО: Боевики не прекращают провокации в Авдеевской промзоне
Важное
Штаб АТО: Боевики не прекращают провокации в Авдеевской промзоне

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика