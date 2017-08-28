ОБСЕ заявляет о более чем 600 нарушениях "школьного перемирия"

MIGnews.com.ua

Стороны конфликта на Донбассе более 600 раз нарушили "школьное перемирие". Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге, пишет УНИАН .

"По состоянию на сегодняшнее утро, с тех пор, Специальная мониторинговая миссия задокументировала более 600 нарушений режима прекращения огня", - заявил Хуг.

При этом он подчеркнул, что в течение последних трех недель ситуация в зоне конфликта на востоке Украины немного стабилизировалась. В частности было зафиксировано снижение уровня насилия вдоль линии разграничения. В целом же с начала августа, по словам Хуга, уровень насилия в зоне АТО снизился на 65%.

Замглавы СММ ОБСЕ отметил, что боевые столкновения по-прежнему происходят в горячих точках - Попасная, Первомайск, Авдеевка, Ясиноватая и донецкий аэропорт. Также неспокойно к востоку и северо-востоку от Мариуполя, и к юго-западу и юго-востоку от Светлодарска.

"В этих районах фиксируются до 80% нарушений режима прекращения огня", - подчеркнул Хуг.

Также было сказано, что стреляют в основном из танков, артиллерии и минометов, что приводит к разрушению объектов гражданской инфраструктуры и несет угрозу для местных жителей.

"С начала года СММ зафиксировала 362 жертвы среди гражданского населения (погибшие и раненые, - ред.)", - констатировал Хуг.