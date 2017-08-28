На рынке в Ираке прогремел взрыв, 10 человек погибли

MIGnews.com.ua

Грузовик с взрывчаткой взорвался на рынке в восточном Багдаде в Ираке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные иракского правительства.

Транспортное средство взорвалось утром в понедельник, 28 августа. Один из сотрудников полиции на условиях анонимности сообщил, что взрыв произошел на оптовом рынке. В результате инцидента погибли как минимум десять человек, еще 28 получили ранения. Правоохранитель считает, что количество жертв может увеличиться.

Кроме того, сообщается, что ответственность за взрыв взяла террористическая организация "Исламское государство".