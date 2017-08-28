На рынке в Ираке прогремел взрыв, 10 человек погибли

Грузовик с взрывчаткой взорвался на рынке в восточном Багдаде в Ираке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные иракского правительства.
Транспортное средство взорвалось утром в понедельник, 28 августа. Один из сотрудников полиции на условиях анонимности сообщил, что взрыв произошел на оптовом рынке. В результате инцидента погибли как минимум десять человек, еще 28 получили ранения. Правоохранитель считает, что количество жертв может увеличиться.
Кроме того, сообщается, что ответственность за взрыв взяла террористическая организация "Исламское государство".
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-служба Министерства здравоохранения Азербайджана сообщила, что в результате пожара и взрыва на оружейном складе одной из воинских частей Азербайджана пострадали шесть человек.