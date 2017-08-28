Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Днепропетровской области разоблачили канал поставок оружия из зоны АТО
28.08.2017 13:24

В Днепропетровской области разоблачили канал поставок оружия из зоны АТО  Фоторепортаж

Служба безопасности Украины и военная прокуратура в Днепропетровской области остановили продажу боеприпасов, которые были привезены из зоны АТО. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что один из военных части, дислоцированной в Днепропетровской области, после возвращения из командировок на Донбасс привозил боеприпасы для продажи.

Сообщается, что оперативникам удалось задокументировать факт реализации военнослужащим четырех тротиловых шашек общим весом один килограмм, восьми гранат РГД-5 и РГН с запалами и задержать преступника.

По данному факту начато уголовное дело по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время срочные следственно-оперативные действия продолжаются.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве на мосту Патона произошло ДТП - водитель ВАа не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с ЗИЛом.

Теги материала: АТО, оружие, продажа, СБУ, военная прокуратура, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Боевики нарушили режим "школьного" перемирия 10 раз
Важное
Штаб АТО: Боевики нарушили режим "школьного" перемирия 10 раз
В Славянске столкнулись военный грузовик и маршрутка с пассажирами
Важное
В Славянске столкнулись военный грузовик и маршрутка с пассажирами
ОБСЕ заявляет о более чем 600 нарушениях "школьного перемирия"
Важное
ОБСЕ заявляет о более чем 600 нарушениях "школьного перемирия"
В Киевской области поезд влетел в легковой автомобиль
Важное
В Киевской области поезд влетел в легковой автомобиль
Разведка: Российские военные убили на Донбассе мирного жителя
Важное
Разведка: Российские военные убили на Донбассе мирного жителя
Боевики открыли огонь по КПП "Майорск" в зоне АТО
Важное
Боевики открыли огонь по КПП "Майорск" в зоне АТО

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика