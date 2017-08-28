В Днепропетровской области разоблачили канал поставок оружия из зоны АТО

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Служба безопасности Украины и военная прокуратура в Днепропетровской области остановили продажу боеприпасов, которые были привезены из зоны АТО. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что один из военных части, дислоцированной в Днепропетровской области, после возвращения из командировок на Донбасс привозил боеприпасы для продажи.

Сообщается, что оперативникам удалось задокументировать факт реализации военнослужащим четырех тротиловых шашек общим весом один килограмм, восьми гранат РГД-5 и РГН с запалами и задержать преступника.

По данному факту начато уголовное дело по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время срочные следственно-оперативные действия продолжаются.