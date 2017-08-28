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В Киевской области поезд влетел в легковой автомобиль
28.08.2017 13:02

В Киевской области поезд влетел в легковой автомобиль

Поезд Бердянск - Киев на переезде неподалеку от села Новые Безрадичи Киевской области врезался в автомобиль марки Lexus. Об этом сообщил один из пассажиров поезда на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в понедельник, 28 августа, приблизительно в 9:50. В результате происшествия никто не погиб.

"Поезд парализован на четыре часа, приходится до Киева добираться пешком, попутки не останавливаются", - добавил мужчина в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат Украины Нестор Шуфрич вернулся из отпуска в Киев из-за аварии, в которую попал его сын.

Напомним, что в воскресенье, 27 августа, в столице на Большой Окружной дороге случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие при участии велосипедиста.

Теги материала: автомобиль, поезд, ДТП, Киевская область, фото
Новости СМИ2
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