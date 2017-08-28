В Киевской области поезд влетел в легковой автомобиль

MIGnews.com.ua

Поезд Бердянск - Киев на переезде неподалеку от села Новые Безрадичи Киевской области врезался в автомобиль марки Lexus. Об этом сообщил один из пассажиров поезда на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в понедельник, 28 августа, приблизительно в 9:50. В результате происшествия никто не погиб.

"Поезд парализован на четыре часа, приходится до Киева добираться пешком, попутки не останавливаются", - добавил мужчина в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, народный депутат Украины Нестор Шуфрич вернулся из отпуска в Киев из-за аварии, в которую попал его сын .