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В СИЗО Чернигова после драки умер заключенный
28.08.2017 12:45

В СИЗО Чернигова после драки умер заключенный

В Чернигове в результате избиения в следственном изоляторе скончался заключенный. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

По данным прокуратуры, драка произошла между двумя заключенными во время прогулки.

"Находящийся под стражей заключенный, 1998 года рождения, нанес многочисленные удары руками и ногами по голове мужчине 1966 года рождения. После полученных травм последний умер. Обстоятельства смерти заключенного выясняются по уголовному производству", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что предварительная квалификация преступления - умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Также было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность), поскольку правоохранители допустили драку.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одесском следственном изоляторе преступник убил и впоследствии расчленил сотрудницу СИЗО.

Теги материала: Чернигов, прокуратура, СИЗО, убийство
Новости СМИ2
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