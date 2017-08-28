В Китае оползень накрыл 34 дома, есть жертвы

MIGnews.com.ua

Оползень накрыл 34 дома на окраине города Бичжи в Китайской Народной Республике, в результате чего погиб как минимум один человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на правительство провинции Гуйчжоу.

Инцидент произошел в понедельник, 28 августа, приблизительно в полдень по местному времени в южной части страны. В настоящее время 37 человек считаются пропавшими без вести.

На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 20 августа, в Демократической Республики Конго в результате оползня почвы несколько сотен человек оказались под завалами .