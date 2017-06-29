В Киеве задержан криминальный авторитет по прозвищу Манчо Зугдидский

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Сотрудники службы безопасности Украины задержали вора в законе по прозвищу Манчо Зугдидский. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ на Facebook.

По данным спецслужб, Манчо Зугдидский с 2014 года постоянно проживал в Одессе. В городе он занимался координацией работы представителей одной из организованных преступных группировок.

Тем не менее его задержание произошло на территории Киева. В столицу вор в законе приехал с целью обсудить с местными уголовными авторитетами перераспределение сфер влияния.

Также в СБУ отметили, что после задержания уже успели Манчо Зугдидского выдворить за пределы Украины.