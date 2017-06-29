Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Киеве задержан криминальный авторитет по прозвищу Манчо Зугдидский
29.06.2017 14:58

В Киеве задержан криминальный авторитет по прозвищу Манчо Зугдидский  Видеорепортаж

Сотрудники службы безопасности Украины задержали вора в законе по прозвищу Манчо Зугдидский. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ на Facebook.

По данным спецслужб, Манчо Зугдидский с 2014 года постоянно проживал в Одессе. В городе он занимался координацией работы представителей одной из организованных преступных группировок.

Тем не менее его задержание произошло на территории Киева. В столицу вор в законе приехал с целью обсудить с местными уголовными авторитетами перераспределение сфер влияния.

Также в СБУ отметили, что после задержания уже успели Манчо Зугдидского выдворить за пределы Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Одессе сотрудники полиции задержали  "смотрящего за общаком" по прозвищу Вова Шушарик.

Теги материала: СБУ, вор в законе, задержание, Киев, преступник, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

СБУ задержала в Донецкой области информатора боевиков
Важное
СБУ задержала в Донецкой области информатора боевиков
На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось
Важное
Эксклюзив  На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось  Видеорепортаж
Подрыв сотрудников СБУ на Донбассе: врачи отказали прокуратуре в проведении допроса
Важное
Подрыв сотрудников СБУ на Донбассе: врачи отказали прокуратуре в проведении допроса
Подрыв машины с сотрудниками СБУ квалифицирован как теракт
Важное
Подрыв машины с сотрудниками СБУ квалифицирован как теракт
В СБУ сообщили подробности подрыва автомобиля с сотрудниками в Донецкой области
Важное
В СБУ сообщили подробности подрыва автомобиля с сотрудниками в Донецкой области  Фоторепортаж
В Донецкой области взорвали авто с сотрудниками СБУ
Важное
В Донецкой области взорвали авто с сотрудниками СБУ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Гладких заявил, что Луценко не вовремя решил снимать неприкосновенность с депутатов
Эксклюзив  Гладких заявил, что Луценко не вовремя решил снимать неприкосновенность с депутатов
29.06.2017
Политолог заявил, что у США нет оснований предоставлять летальное оружие Украине
Эксклюзив  Политолог заявил, что у США нет оснований предоставлять летальное оружие Украине  Видеорепортаж
29.06.2017
На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось
Эксклюзив  На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось  Видеорепортаж
29.06.2017
Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
Эксклюзив  Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
29.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика