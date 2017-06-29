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В киевском ресторане произошло массовое отравление суши
29.06.2017 14:05

В киевском ресторане произошло массовое отравление суши

В четверг, 29 июня, в Киеве медики зафиксировали 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы.

Причиной отравления является употребление суши в одном из столичных ресторанов. Больные связывают свои отравления с употреблением суши "Калифорния", "Филадельфия", "Унаги", "Золотой дракон" и другие. Все больные находятся на стационарном лечении в клинических больницах №4 и №9.

Специалистами Главного управления Госпотребслужбы в Киеве 28 июня было проведено внеплановое обследование предприятия. Продукция, связанная с возможным отравлением, удалена. Образцы продуктов питания отобраны для лабораторных исследований.

По состоянию на 18:00 28 июня предприятие ООО "Суши Лэнд Евразия" по ул. Дмитриевская, 2а, Шевченковского района с которым связано отравления, временно прекратило свою деятельность. Гражданам, которые употребляли продукты питания, связанные с данным предприятием, в случае клинических признаков заболевания необходимо обратиться в лечебно-профилактические учреждения. Эпидемиологическое расследование случаев заболевания продолжается.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Украине за последние три месяца зарегистрировано 62 случая заболевания ботулизмом, умерли уже 9 человек. По данным Минздрава, в 2014 году закончилось действие сертификата государственной регистрации противоботулинической сыворотки, и до сих пор от производителей не поступали документы для процедуры регистрации или перерегистрации этого лекарственного средства.

Теги материала: отравление, ресторан, суши, Госпотребстандарт
Новости СМИ2
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