Масштабное ДТП на Бориспольском шоссе: пассажиров "Борисполя" просят выезжать заранее

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 июня, руководство международного аэропорта "Борисполь" обратилось к пассажирам с просьбой планировать свой маршрут и заблаговременно приезжать к своему рейсу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Такое предупреждение вызвано масштабной аварией, которая произошла на Бориспольском шоссе, где автомобиль сгорел дотла. Из-за дорожно-транспортного происшествия движение в сторону Киева практически остановилось. Осложнения также наблюдаются в сторону Борисполя, автомобили двигаются медленно.

"Уважаемые пассажиры! В связи с ДТП на Бориспольском шоссе в направлении аэропорта "Борисполь", и соответственно осложненным движением, просим вас заблаговременно планировать выезд в аэропорт", - указали в пресс-службе.