Масштабное ДТП на Бориспольском шоссе: пассажиров "Борисполя" просят выезжать заранее

В четверг, 29 июня, руководство международного аэропорта "Борисполь" обратилось к пассажирам с просьбой планировать свой маршрут и заблаговременно приезжать к своему рейсу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
Такое предупреждение вызвано масштабной аварией, которая произошла на Бориспольском шоссе, где автомобиль сгорел дотла. Из-за дорожно-транспортного происшествия движение в сторону Киева практически остановилось. Осложнения также наблюдаются в сторону Борисполя, автомобили двигаются медленно.
"Уважаемые пассажиры! В связи с ДТП на Бориспольском шоссе в направлении аэропорта "Борисполь", и соответственно осложненным движением, просим вас заблаговременно планировать выезд в аэропорт", - указали в пресс-службе.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 29 июня, на Бориспольском шоссе произошла жуткая авария, в результате которой один из автомобилей сгорел дотла. Инцидент произошел на полосе движения в сторону Борисполя. В результате масштабного дорожно-транспортного происшествия, на выезде из Киева стоят все автомобили.