Стала известна причина смерти экс-солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 июня, умер бывший участник российской поп-группы "Иванушки International" Олег Яковлев от остановки сердца, передает ТАСС.

"О дате прощания мы сообщим дополнительно. Похорон не будет, будет кремация", - добавила Александра Куцевол, гражданская жена и продюсер музыканта.

Продюсер рассказала, что у Яковлева долгое время были проблемы со здоровьем.

"В один миг состояние резко ухудшилось. Из-за этого его экстренно и госпитализировали", - отметила она.

Куцевол рассказала, что музыкант предпочел лечиться дома, потому что не хотел находиться в больнице, "хотя ему давно советовали лечь в клинику".

Другой бывший участник "Иванушек" Кирилл Андреев заявил, что шокирован болезнью и смертью Яковлева.

"Я даже не мог предполагать, когда мы виделись последний раз месяца полтора назад, что все так может закончиться. И планы были, и новый клип, и новая песня", - рассказал Андреев.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в больнице умер бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев.

Напомним, Яковлев был солистом группы с 1998 года. В 2012 году артист заявил о начале сольной карьеры, и уже в 2013-м полностью покинул "Иванушек International".