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СБУ задержала в Донецкой области информатора боевиков
29.06.2017 11:59

СБУ задержала в Донецкой области информатора боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области информатора боевиков так называемой Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, задержание было произведено в зоне АТО контрразведкой.

"Член агентурной сети боевиков ДНР, переселенец из Донецка, жил в Покровском районе Донецкой области. По заданию боевиков мужчина собирал и передавал им информацию о задействованных в зоне АТО подразделениях Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа, на Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть, которую организовали представители главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.

Теги материала: АТО, Донбасс, СБУ, боевики, информатор
Новости СМИ2
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