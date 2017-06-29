СБУ задержала в Донецкой области информатора боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области информатора боевиков так называемой Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, задержание было произведено в зоне АТО контрразведкой.
"Член агентурной сети боевиков ДНР, переселенец из Донецка, жил в Покровском районе Донецкой области. По заданию боевиков мужчина собирал и передавал им информацию о задействованных в зоне АТО подразделениях Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия.
Как сообщал MIGnews.com.uа, на Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную сеть, которую организовали представители главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.