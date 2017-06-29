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На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось
29.06.2017 11:44

Эксклюзив  На Бориспольском шоссе автомобиль сгорел дотла: движение транспорта остановилось  Видеорепортаж

В четверг, 29 июня, на Бориспольском шоссе произошла жуткая авария, в результате которой один из автомобилей сгорел дотла. Инцидент произошел на полосе движения в сторону Борисполя. В результате масштабного дорожно-транспортного происшествия, на выезде из Киева стоят все автомобили.

По словам очевидцев, в сгоревшем авто на момент аварии находились пожилая женщина и ребенок. Однако усилиями небезразличных водителей их удалось извлечь из машины еще до полного ее возгорания.

На месте происшествия работает несколько патрулей полиции, машин скорой помощи и пожарных, которые продолжают тушить дымящееся авто.

Также было обнародовано видео, на котором запечатлен инцидент.

Сервис Google Maps также фиксирует огромную пробку на выезде из Киева. Кроме этого в данном районе усложнен проезд автомобилей, которые движутся в столицу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Ивано-Франковской области прокуратура расследует дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировал пьяный патрульный.

Теги материала: автомобиль, пожар, ДТП, Киев, Борисполь, видео
Новости СМИ2
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