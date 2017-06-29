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Разведка: Россия отказывается пускать на свою территорию лиц с документами "ДНР/ЛНР"
29.06.2017 11:31

Разведка: Россия отказывается пускать на свою территорию лиц с документами "ДНР/ЛНР"

Российские власти запретили пропускать на свою территорию людей с документами так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, таким образом власти РФ пытаются не допустить на свою территорию мародеров и лиц с криминальным прошлым.

"На неконтролируемых пунктах пропуска отмечено проведение работ по инженерному обустройству и усилению мероприятий по проверке лиц, пересекающих границу. В частности, пересечение границы запрещено лицам, которые имеют документы, выданные оккупационными администрациями. Пропускают только тех, кто имеет официальные документы Украины", - отмечается в сообщении.

Также в разведке отмечают, что на пунктах пропуска на границе находятся мобильные группы, которые дополнительно проверяют документы и транспорт, которые следуют c оккупированных территорий, на предмет причастности к "ДНР/ЛНР".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что оккупанты, пребывая в состоянии наркотического опьянения, обстреляли соседние позиции боевиков.

Теги материала: Донбасс, Россия, ДНР, ЛНР, разведка
Новости СМИ2
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