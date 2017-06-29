Подрыв сотрудников СБУ на Донбассе: врачи отказали прокуратуре в проведении допроса

MIGnews.com.ua

Пострадавшие в результате взрыва автомобиля вблизи Константиновки сотрудники Службы безопасности Украины, а также местный житель находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил первый заместитель военного прокурора сил АТО Виталий Вдовиченко, пишет 112 Украина .

Из-за плохого состояния здоровья врачи не разрешают правоохранителям вести следственные действия и допрашивать пострадавших.

По его словам, допрос работников СБУ будет проведен, как только они придут в себя и их самочувствие улучшится.

"Сейчас они находятся в одном из лечебных учреждений. Их состояние пока такое, что врачи еще не позволяют проводить с ними следственные действия. Как только мы такое разрешение получим, следственные действия с ними будут проведены", - сказало он.