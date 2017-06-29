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Подрыв сотрудников СБУ на Донбассе: врачи отказали прокуратуре в проведении допроса
29.06.2017 10:05

Подрыв сотрудников СБУ на Донбассе: врачи отказали прокуратуре в проведении допроса

Пострадавшие в результате взрыва автомобиля вблизи Константиновки сотрудники Службы безопасности Украины, а также местный житель находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил  первый заместитель военного прокурора сил АТО Виталий Вдовиченко, пишет 112 Украина.

Из-за плохого состояния здоровья врачи не разрешают правоохранителям вести следственные действия и допрашивать пострадавших.

По его словам, допрос работников СБУ будет проведен, как только они придут в себя и их самочувствие улучшится.

"Сейчас они находятся в одном из лечебных учреждений. Их состояние пока такое, что врачи еще не позволяют проводить с ними следственные действия. Как только мы такое разрешение получим, следственные действия с ними будут проведены", - сказало он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, военная прокуратура сил АТО, которая проводит следствие по факту подрыва в районе Константиновки (Донецкая обл.) автомобиля, приведшему к гибели полковника СБУ и ранению еще трех человек, квалифицировала его как террористический акт.

Теги материала: СБУ, допрос, врачи, прокуратура, Донбасс, взрыв
Новости СМИ2
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