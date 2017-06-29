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Экс-солист "Иванушек International" умер в больнице
29.06.2017 09:49

Экс-солист "Иванушек International" умер в больнице

В четверг, 29 июня, в 07:05 в больнице умер бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Об этом в своем Instargam сообщила гражданская жена и менеджер артиста Александра Куцевол.

"Сегодня в 07:05 не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", - написала она.

Напомним, Яковлев был солистом группы с 1998 года. В 2012 году артист заявил о начале сольной карьеры, и уже в 2013-м полностью покинул  "Иванушек International".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, гражданская жена экс-вокалиста группы "Иванушки International" Олег Яковлева сообщила, что артист находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Теги материала: больница, умер, артист
Новости СМИ2
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