Экс-солист "Иванушек International" умер в больнице

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 июня, в 07:05 в больнице умер бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев. Об этом в своем Instargam сообщила гражданская жена и менеджер артиста Александра Куцевол.

"Сегодня в 07:05 не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", - написала она.

Напомним, Яковлев был солистом группы с 1998 года. В 2012 году артист заявил о начале сольной карьеры, и уже в 2013-м полностью покинул "Иванушек International".