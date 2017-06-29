Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Австралии кардинала Ватикана обвиняют в развращении несовершеннолетних
29.06.2017 09:29

В Австралии кардинала Ватикана обвиняют в развращении несовершеннолетних

В Австралии полиция штата Виктория сообщила, что кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана, обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, передает ВВС.

Сообщается, что речь идет о множественных эпизодах, имевших место в давнем прошлом. 

Известно, что кардинал, проживающий сейчас в Риме, должен будет явиться в суд в Мельбурне 18 июля. Священник категорически отрицает эти обвинения и намерен защищать свое доброе имя, сообщили в канцелярии архиепископа Сиднейского. Издание сообщает, что в Австралии специальной комиссией проводится расследование случаев сексуального насилия над детьми и роли католической церкви в сокрытии подобных случаев.

Расследование связано с обвинениями в адрес священника Джеральда Рисдейла, который с 1993 по 2013 год уже отбывал наказания за преступления против несовершеннолетних. По версии следствия, Рисдейл причастен к сексуальному насилию над 130 мальчиками в период с 1960-х до 1980-х годов. 

Стало известно также, что в начале 1970-х годов Пелл жил с Рисдейлом в одном доме, и комиссия полагает, что он мог знать о преступлениях последнего, а также мог быть осведомлен о схожих действиях со стороны других знакомых ему священнослужителей.

Представители католической церкви Австралии в начале этого года заявили, что жертвам сексуального насилия со стороны священников будет выплачена компенсация в размере 213 млн долларов.

Как сообщал MIGnews.com.uа, пастор бельгийской церкви оригинальным образом увеличил ее посещаемость, открыв на ее территории паб.

Теги материала: священник, Ватикан, обвинение, несовершеннолетние
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Умер экс-глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар
Важное
Умер экс-глава Украинской греко-католической церкви Любомир Гузар
В Хмельницком бывшего замглавы полиции подозревают в мошенничестве
Важное
В Хмельницком бывшего замглавы полиции подозревают в мошенничестве
В Швеции прокуратура сняла обвинения с основателя WikiLeaks
Важное
В Швеции прокуратура сняла обвинения с основателя WikiLeaks
В Киеве горел корпус Лукьяновского СИЗО с VIP-камерами
Важное
В Киеве горел корпус Лукьяновского СИЗО с VIP-камерами  Видеорепортаж
Под Киевом авто с несовершеннолетними врезалось в дерево: есть жертвы
Важное
Под Киевом авто с несовершеннолетними врезалось в дерево: есть жертвы
Подозреваемым в убийстве Ким Чон Нама женщинам предъявили обвинения
Важное
Подозреваемым в убийстве Ким Чон Нама женщинам предъявили обвинения

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
Эксклюзив  Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
29.06.2017
Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"
Эксклюзив  Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"  Видеорепортаж
28.06.2017
Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам
Эксклюзив  Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам  Видеорепортаж
28.06.2017
В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве
Эксклюзив  В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве  Видеорепортаж
28.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика