В Австралии кардинала Ватикана обвиняют в развращении несовершеннолетних

MIGnews.com.ua

В Австралии полиция штата Виктория сообщила, что кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана, обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, передает ВВС.

Сообщается, что речь идет о множественных эпизодах, имевших место в давнем прошлом.

Известно, что кардинал, проживающий сейчас в Риме, должен будет явиться в суд в Мельбурне 18 июля. Священник категорически отрицает эти обвинения и намерен защищать свое доброе имя, сообщили в канцелярии архиепископа Сиднейского. Издание сообщает, что в Австралии специальной комиссией проводится расследование случаев сексуального насилия над детьми и роли католической церкви в сокрытии подобных случаев.

Расследование связано с обвинениями в адрес священника Джеральда Рисдейла, который с 1993 по 2013 год уже отбывал наказания за преступления против несовершеннолетних. По версии следствия, Рисдейл причастен к сексуальному насилию над 130 мальчиками в период с 1960-х до 1980-х годов.

Стало известно также, что в начале 1970-х годов Пелл жил с Рисдейлом в одном доме, и комиссия полагает, что он мог знать о преступлениях последнего, а также мог быть осведомлен о схожих действиях со стороны других знакомых ему священнослужителей.

Представители католической церкви Австралии в начале этого года заявили, что жертвам сексуального насилия со стороны священников будет выплачена компенсация в размере 213 млн долларов.