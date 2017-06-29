В Польше полиция эвакуировала поезд из-за сообщения о бомбе

MIGnews.com.ua

В польском городе Могильно был остановлен поезд сообщением Варшава-Берлин в связи с поступлением информации о заложенной в нем бомбе. Об этом сообщила представительница местной полиции Магдалена Поллак, пишет РБК-Украина .

По ее словам, из состава были срочно эвакуированы пассажиры. Все 600 человек были размещены для ожидания вблизи вокзала.

"Из поезда и ближайших домов эвакуированы около 600 человек. Они находятся вблизи вокзала", - указала она.

Поллак уточнила, что сообщение о бомбе было получено по электронной почте. Письмо отправила на адрес железнодорожного перевозчика PKP Intercity в Лодзи.