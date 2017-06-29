Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Польше полиция эвакуировала поезд из-за сообщения о бомбе
29.06.2017 08:59

В Польше полиция эвакуировала поезд из-за сообщения о бомбе

В польском городе Могильно был остановлен поезд сообщением Варшава-Берлин в связи с поступлением информации о заложенной в нем бомбе. Об этом сообщила представительница местной полиции Магдалена Поллак, пишет РБК-Украина.

По ее словам, из состава были срочно эвакуированы пассажиры. Все 600 человек были размещены для ожидания вблизи вокзала.

"Из поезда и ближайших домов эвакуированы около 600 человек. Они находятся вблизи вокзала", - указала она.

Поллак уточнила, что сообщение о бомбе было получено по электронной почте. Письмо отправила на адрес железнодорожного перевозчика PKP Intercity в Лодзи.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, террорист Салман Абеди, который устроил взрыв на концерте Арианы Гранде на стадионе в Манчестере изготовил "пояс смертника" по видеороликам на YouTube.

Теги материала: поезд, Польша, эвакуация, бомба, полиция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Охранники саммита G20 устроили в Гамбурге бурную секс-вечеринку с оружием
Важное
Охранники саммита G20 устроили в Гамбурге бурную секс-вечеринку с оружием
В Польше взорвалась граната в жилом доме
Важное
В Польше взорвалась граната в жилом доме  Фоторепортаж
В нью-йоркском метрополитене поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших
Важное
В нью-йоркском метрополитене поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших
Полиция открыла уголовное дело по факту масштабной кибератаки
Важное
Полиция открыла уголовное дело по факту масштабной кибератаки
В Киеве неизвестные застрелили иностранца
Важное
В Киеве неизвестные застрелили иностранца  Фоторепортаж
Мощность взрыва в автомобиле сотрудника ГУР составила более 1 кг тротила
Важное
Мощность взрыва в автомобиле сотрудника ГУР составила более 1 кг тротила

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
Эксклюзив  Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но об этом молчат
29.06.2017
Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"
Эксклюзив  Гужва сообщил, кто финансирует "Страну"  Видеорепортаж
28.06.2017
Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам
Эксклюзив  Свириденко: Хакерская атака приведет к огромным экономическим убыткам  Видеорепортаж
28.06.2017
В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве
Эксклюзив  В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве  Видеорепортаж
28.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика