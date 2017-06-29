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В США потерпел крушение одномоторный самолет: есть жертвы
29.06.2017 07:34

В США потерпел крушение одномоторный самолет: есть жертвы

В штате Аризона в США потерпел крушение двухместный одномоторный самолет Vans RV-7, пишет Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

По полученным данным, воздушное судно вылетело из аэропорта Бакей и разбилось в горах Гила Бенд на юге штата.

"Администрация города Бакей подтвердила в среду гибель в катастрофе координатора городского аэропорта Джона Макмахона. Другое лицо, которая погибло в результате аварии, не было идентифицировано", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что самолет начали искать после того, как он не прибыл к месту назначения в определенное время. Местная власть организовала поиски, в результате которых и были найдены обломки самолета в 27 км от города Бакей в горном районе.

В настоящее время Национальный комитет США по безопасности перевозок и Федеральное агентство воздушного транспорта занимаются расследованием инцидента и пытаются найти возможную причину катастрофы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в штате Техас США потерпел крушение истребитель Военно-воздушных сил F-16 с полным комплектом боеприпасов. Самолет разбился в районе американского города Хьюстон.

Теги материала: США, самолет, крушение, жертвы
Новости СМИ2
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