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Штаб АТО: За сутки на Донбассе 35 обстрелов и один погибший
29.06.2017 06:59

Штаб АТО: За сутки на Донбассе 35 обстрелов и один погибший

В среду, 28 июня, представители незаконных вооруженных формирований 35 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в   Facebook.

По данным штаба, на приморском направлении противник произвел девять обстрелов.

"Боевики били из минометов и пехотного вооружения в районе Лебединского, Водяного, Павлополя, Гнутово, Красногоровки и Марьинки. В Тарамчуке и талаковке стреляли из гранатометов различных модификаций. Днем в Красногоровке из 120-мм миномета был обстрелян жилой квартал Красногоровки, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На донецком направлении боевики активизировались в районе Авдеевки - из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны оборонительные укрепления сил АТО.

"Около 21:00 боевики открыли огонь из 122-мм артсистем. В Каменке и Новоселовке Второй неоднократно стреляли из минометов разного калибра, различных образцов пехотного вооружения, а также противотанкового ракетного комплекса и зенитной установки, - говорится в сообщении. - На луганском направлении в районе Бахмутской трассы нескольких часов плотным огнем из 120-мм и 82-мм минометов, а также из менее мощного вооружения, накрывали позиции сил АТО вблизи Крымского. Также из минометов стреляли в Трехизбенке и Счастье".

Стоит отметить, что в результате обстрелов погиб один украинский боец, еще три силовика получили ранения и боевые травмы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, около 15:00 среды, 28 июня, незаконные вооруженные формирования ОРДО совершили обстрел жилых кварталов населенного пункта Красногоровка Донецкой области.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы
Новости СМИ2
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