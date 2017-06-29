В университете Кентукки произошел взрыв: есть пострадавшие

В Кентукки произошел взрыв в общежитии при университете в городе Мюррей, пишет РБК-Украина.
По данным местных СМИ, в результате взрыва пострадали два человека. Один из них является работником университета, его госпитализировали.
Специалисты утверждают, что взрыв произошел из-за утечки газа, которая была обнаружена ранее.
"В зале "Ричмонд" произошел взрыв. Работают службы экстренной помощи. Не приближайтесь к месту происшествия", - сообщили в учебном заведении.
Стоит отметить, что среди студентов пострадавших нет.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, утром в среду, 28 июня, в столице Польши городе Варшава взорвалась боевая граната на четвертом этажа жилого дома перед одной из квартир.