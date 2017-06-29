В университете Кентукки произошел взрыв: есть пострадавшие

MIGnews.com.ua

В Кентукки произошел взрыв в общежитии при университете в городе Мюррей, пишет РБК-Украина .

По данным местных СМИ, в результате взрыва пострадали два человека. Один из них является работником университета, его госпитализировали.

Специалисты утверждают, что взрыв произошел из-за утечки газа, которая была обнаружена ранее.

"В зале "Ричмонд" произошел взрыв. Работают службы экстренной помощи. Не приближайтесь к месту происшествия", - сообщили в учебном заведении.

Стоит отметить, что среди студентов пострадавших нет.