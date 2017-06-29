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В университете Кентукки произошел взрыв: есть пострадавшие
29.06.2017 06:49

В университете Кентукки произошел взрыв: есть пострадавшие

В Кентукки произошел взрыв в общежитии при университете в городе Мюррей, пишет РБК-Украина.

По данным местных СМИ, в результате взрыва пострадали два человека. Один из них является работником университета, его госпитализировали.

Специалисты утверждают, что взрыв произошел из-за утечки газа, которая была обнаружена ранее.

"В зале "Ричмонд" произошел взрыв. Работают службы экстренной помощи. Не приближайтесь к месту происшествия", - сообщили в учебном заведении.

Стоит отметить, что среди студентов пострадавших нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, утром в среду, 28 июня, в столице Польши городе Варшава взорвалась боевая граната на четвертом этажа жилого дома перед одной из квартир.

Теги материала: США, университет, взрыв, пострадавшие
Новости СМИ2
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