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Германия призывает продолжить "хлебное перемирие" на Донбассе
29.06.2017 06:28

Германия призывает продолжить "хлебное перемирие" на Донбассе

"Хлебное перемирие" может помочь найти политическое решение конфликта на Донбассе, поэтому его необходимо продолжить. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет УНИАН.

"Мне до сих пор никто по-человечески не смог объяснить, почему (перемирие, - ред.) делается только на время сбора урожая", - отметил глава МИД ФРГ.

По его мнению, нельзя допустить ухудшения условий жизни на востоке Украины. В этом контексте Габриэль заявил о готовности Берлина помогать с восстановлением региона.

Как сообщал MIGnews.com.ua, около 15:00 среды, 28 июня, незаконные вооруженные формирования ОРДО совершили обстрел жилых кварталов населенного пункта Красногоровка Донецкой области.

Теги материала: Германия, Донбасс, конфликт, Габриэль
Новости СМИ2
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