На востоке Сирии в результате авиаудара погибло около 30 мирных жителей

MIGnews.com.ua

В среду, 28 июня, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате авиаудара на востоке Сирии погибли не менее 30 гражданских лиц, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что бомбы упали на поселок Доблан, однако кто совершил бомбардировки - неизвестно.

Известно, что в провинции Дейр-эз-Зор действуют как самолеты коалиции под руководством США, так и авиация сирийского правительства и России.

Большая часть территории провинции Дейр-эз-Зор контролируется боевиками группировки "Исламское государство".

Поселок Доблан расположен на полпути между двумя твердынями исламистов: аль-Маядин и аль-Букамаль.

Согласно некоторым данным, в ходе авиаудара были применены кассетные бомбы. Они устроены таким образом, что при взрыве распространяют в большом радиусе меньшие взрывные устройства, однако не все они взрываются сразу, поэтому продолжают представлять угрозу для гражданского населения уже после бомбардировки.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами Америки, нанесла авиаудар по тюрьме боевиков террористической организации "Исламское государство" в восточной части Сирии, в результате чего погибли как минимум 42 мирных жителя.