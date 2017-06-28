Подрыв машины с сотрудниками СБУ квалифицирован как теракт

MIGnews.com.ua

В среду, 28 июня, военная прокуратура сил АТО, которая проводит следствие по факту подрыва в районе Константиновки (Донецкая обл.) автомобиля, приведшем к гибели полковника СБУ и ранении еще трех человек, квалифицировала его как террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

"Приведенные обстоятельства квалифицированы как террористический акт, приведший к гибели человека и причинении иных тяжких последствий по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", – говорится в обнародованном сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура сил АТО. С целью полного выяснения обстоятельств преступления назначен комплекс криминалистических и судебно-медицинских экспертиз, проведен осмотр места, допрошены свидетели происшествия, а также устанавливается исчерпывающий перечень его очевидцев.

В ведомстве также отметили, что после оказания раненным при теракте лицам неотложной медицинской помощи, стабилизации их состояния здоровья, при их непосредственном участии будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, ранее было установлено, что около 19:00 во вторник, 27 июня, по ул.Садовой в селе Ильиновка Константиновского района Донецкой области неустановленным лицом приведено в действие взрывное устройство, в результате детонации которого был уничтожен автомобиль марки Opel Vectra, в котором находились военнослужащие СБ Украины, а также местный житель .

В результате взрыва один военнослужащий СБУ погиб на месте происшествия, другим двум, а также местному жителю причинены телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее пресс-центр СБУ сообщил, что при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный.