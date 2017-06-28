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Охранники саммита G20 устроили в Гамбурге бурную секс-вечеринку с оружием
28.06.2017 18:26

Охранники саммита G20 устроили в Гамбурге бурную секс-вечеринку с оружием

Более 200 буйных полицейских, которые должны принять на следующей неделе саммит "большой двадцатки" Гамбурга, отправили обратно в Берлин, поскольку они устроили яркую вечеринку с алкоголем и сексом на публике, передает Inquirer.

Известно, что 220 полицейских направили в Гамбург, чтобы помочь сохранить правопорядок на саммите G20 7-8 июля, который, как ожидается, привлечет десятки тысяч протестующих против глобализации. 

Однако, прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей, офицеры устроили дикую вечеринку в своем расположении. 

Некоторых правоохранителей заметили занимающимися сексом на публике, мочившимися у забора и танцующими стриптиз с оружием, сообщили местные СМИ.

"Одну женщину-офицера видели танцующей на столе в одном халате с пистолетом в руке", - сказано в одном из материалов по теме. 

Сообщается, что вечеринка закончилась в 6:30 утра. Еще один офицер подрался со своим коллегой из другого подразделения. Берлинская полиция подтвердила этот инцидент в Twitter.

"Начальникам нашей полиции сказали, что наши резервные силы в Гамбурге были преждевременно освобождены от дежурства. «Причиной было неправомерное поведение в их размещении на месте", - говорится в сообщении полиции..

Также уточняется, что все заявления будут приняты и будут иметь последствия.

Как сообщал MIGnews.com.uа, пастор бельгийской церкви оригинальным образом увеличил ее посещаемость, открыв на ее территории паб.

Теги материала: саммит, вечеринка, секс, полиция, Берлин
Новости СМИ2
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