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В СБУ сообщили подробности подрыва автомобиля с сотрудниками в Донецкой области
28.06.2017 15:57

В СБУ сообщили подробности подрыва автомобиля с сотрудниками в Донецкой области  Фоторепортаж

В четверг, 28 июня, в пресс-службе СБУ подтвердили факт подрыва автомобиля, который произошел в районе Константиновки, Донецкой области.

В результате взрыва, при исполнении служебных обязанностей погиб полковник Службы безопасности Украины и еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

"В Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. Предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы.

В спецслужбе отметили, что следствие по данному ЧП ведет Военная прокуратура. Юрий Возный стал двадцать третьим сотрудником Службы, который отдал свою жизнь защищая Украину.

Тем временем источники ЦЕНЗОР.НЕТ сообщают, что взрыв произошел около 19:00 27 июня в Константиновском районе в селе Иллиновка. Было установлено, что взрыв легкового автомобиля " Opel Vectra произошел вблизи пруда, на стоянке.

Пострадавших на карете скорой медицинской помощи доставили в хирургическое отделение Константиновской городской больницы № 5, а около 22:00 часов они были направлены в город Днепр.

На месте происшествия работали сотрудники взрыво-технической лаборатории города Краматорска, прокуратуры, СБУ, оперативно-следственная группа Национальной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются. Предполагаемая причина: взрыв неустановленной взрывчатки внутри автомобиля.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, ранее сообщение о взрыве автомобиля в Донецкой области появилось в ряде украинских СМИ. По словам источника, судя по характеру повреждений, было заложено взрывное устройство, все днище автомобиля разнесено.

Теги материала: СБУ, взрыв, авто, Донецк, фото
Новости СМИ2
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