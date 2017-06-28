В Донецкой области взорвали авто с сотрудниками СБУ

MIGnews.com.ua

В Константиновском районе Донецкой области был взорван автомобиль с сотрудниками СБУ. Об этом сообщили источники в СБУ, передает Украинская правда .

Взрыв произошел накануне во вторник, 27 июня. По предварительным данным погиб один сотрудник, еще четверо ранены, среди них сотрудники Департамента контрразведки.

По словам источника, судя по характеру повреждений, было заложено взрывное устройство, все днище автомобиля разнесено.

В СБУ подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что дело ведет военная прокуратура.