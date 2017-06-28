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В Донецкой области взорвали авто с сотрудниками СБУ
28.06.2017 14:25

В Донецкой области взорвали авто с сотрудниками СБУ

В Константиновском районе Донецкой области был взорван автомобиль с сотрудниками СБУ. Об этом сообщили источники в СБУ, передает Украинская правда.

Взрыв произошел накануне во вторник, 27 июня. По предварительным данным погиб один сотрудник, еще четверо ранены, среди них сотрудники Департамента контрразведки.

По словам источника, судя по характеру повреждений, было заложено взрывное устройство, все днище автомобиля разнесено.

В СБУ подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что дело ведет военная прокуратура.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, 27 июня в Соломенском районе Киева, на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". В результате происшествия погиб полковник Максим Шаповал. Правоохранители квалифицировали подрыв автомобиля как террористический акт.

Теги материала: взрыв, Донецк, авто, СБУ
Новости СМИ2
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