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В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве
28.06.2017 13:11

Эксклюзив  В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве  Видеорепортаж

Убийство руководителя спецназа Главного управления разведки Министерства обороны Максима Шаповала – дело рук Кремля, других версий не может существовать. Об этом заявил спикер МВД Артем Шевченко в эксклюзивном интервью телеканалу NewsOne.

"Какие еще могут быть версии? Убит командир подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Человек, чье подразделение залило противнику немало "сала за шкуру" на фронте, начиная с самого первого дня войны. Так о каких еще версиях может идти речь, когда убивают таким профессиональным и террористическим способом такого полковника. Как можно видеть здесь нечто другое, нежели руку Москвы?", - говорит Шевченко.

По его словам, теракт в отношении полковника Шаповала, который уничтожил огромное количество врагов Украины и других государств, является ответом Российской Федерации за то, что этот человек верно служил своей стране.

"Это ответ за то, что Шаповал служил своему государству. За то, что он пошел на самопожертвование ради своей страны, за то, что у него был мощное и эффективное подразделение, за то, что Главное подразделение разведки Министерства обороны достало много важной информации и предоставляет ее нашим международным партнерам, чтобы довести на международном уровне кровавую агрессию России в Украине – вот, чем занимается Российская Федерация", - подытожил Шевченко и добавил, что Россия уничтожает всех деятелей, кто угодил кремлевскому режиму.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, 27 июня в Соломенском районе Киева, на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". В результате происшествия погиб полковник Максим Шаповал. Правоохранители квалифицировали подрыв автомобиля как террористический акт.

Теги материала: МВД, взрыв, теракт, Шевченко, Россия, видео
Новости СМИ2
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