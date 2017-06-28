Города Греции утопают в мусоре из-за забастовки уборщиков

MIGnews.com.ua

В Греции сотрудники муниципальных служб, которые отвечают за вывоз мусора, не согласились пойти на компромисс властей и продлили длящуюся в течение 11дней забастовку. Об этом сообщает Associated Press .

"Профсоюз пытается добиться от правительства выполнения обещания касательно обеспечения постоянных рабочих мест для долгосрочных контрактов и отверг предложение Ципраса (премьер-министр Греции Алексис Ципрас - ред.), признав его "несущественным" и неудовлетворительным улучшением", - говорится в сообщении.

Протесты, в результате которых на улицах остаются горы неубранного мусора, начинающего гнить из-за высокой температуры, планируют продлить как минимум до четверга, 29 июня.

Правительство Греции заявило, что в связи с сильной жарой, которую прогнозируют на этой неделе, неубранный мусор может представлять угрозу для людей. В Министерстве туризмы страны и Афинской торговой ассоциации считают, что протесты и кучи неубранного мусора могут помешать въезду туристов.

Также суд Греции объявил, что планы правительства насчет продления контрактов являются неконституционными. Еще сильнее вопрос усложняется из-за жестких бюджетных обязательств, которые предусмотрены международными договоренностями страны.