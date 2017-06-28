В Польше взорвалась граната в жилом доме

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Утром в среду, 28 июня, в столице Польши городе Варшава взорвалась боевая граната на четвертом этажа жилого дома перед одной из квартир. Об этом сообщает tvn24.pl .

Отмечается, что гранату обнаружили в пакете на площадке возле дверей одной из квартир. На место происшествия вызвали полицию, спасателей и саперов, а из дома и школы, которая находится неподалеку, эвакуировали всех людей. Жителей квартиры, перед которой оставили гранату, эвакуировали через окно, использовав пожарную лестницу.

Несмотря на то, что при обезвреживании гранаты, она взорвалась, однако саперы не пострадали. Сотрудники местной полиции устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.