Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Польше взорвалась граната в жилом доме
28.06.2017 12:22

В Польше взорвалась граната в жилом доме  Фоторепортаж

Утром в среду, 28 июня, в столице Польши городе Варшава взорвалась боевая граната на четвертом этажа жилого дома перед одной из квартир. Об этом сообщает tvn24.pl.

Отмечается, что гранату обнаружили в пакете на площадке возле дверей одной из квартир. На место происшествия вызвали полицию, спасателей и саперов, а из дома и школы, которая находится неподалеку, эвакуировали всех людей. Жителей квартиры, перед которой оставили гранату, эвакуировали через окно, использовав пожарную лестницу.

Несмотря на то, что при обезвреживании гранаты, она взорвалась, однако саперы не пострадали. Сотрудники местной полиции устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 27 июня, в Колумбии с похищенного полицейского вертолета совершили атаку на Верховный суд страны, который находится в Каракасе.

Теги материала: Польша, Варшава, взрыв, граната, жилой дом, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Донецкой области взорвали авто с сотрудниками СБУ
Важное
В Донецкой области взорвали авто с сотрудниками СБУ
В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве
Важное
Эксклюзив  В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве  Видеорепортаж
Погибший во время взрыва военнослужащий оказался "киборгом"
Важное
Погибший во время взрыва военнослужащий оказался "киборгом"
Следователи по делу о взрыве сотрудника ГУР Минобороны пройдут полиграф
Важное
Следователи по делу о взрыве сотрудника ГУР Минобороны пройдут полиграф
В Киеве неизвестные застрелили иностранца
Важное
В Киеве неизвестные застрелили иностранца  Фоторепортаж
Мощность взрыва в автомобиле сотрудника ГУР составила более 1 кг тротила
Важное
Мощность взрыва в автомобиле сотрудника ГУР составила более 1 кг тротила

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве
Эксклюзив  В МВД рассказали, с какой целью убили полковника Шаповала в Киеве  Видеорепортаж
28.06.2017
Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
Эксклюзив  Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
27.06.2017
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику
Эксклюзив  День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику  Фоторепортаж
27.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика