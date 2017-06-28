В Китае из-за сильных дождей пострадали 5 млн человек

MIGnews.com.ua

В Китайской Народной Республике практически пять миллионов человек пострадали в результате сильных дождей, которые не прекращаются уже неделю. Об этом сообщает Xinhua .

В провинции Хунань средний объем осадков составляет 122,6 миллиметров. Согласно предварительным данным, в 82 уездах от непогоды пострадали два миллиона 506,4 тысяч человек. Из провинции в экстренном порядке эвакуировали 178,3 тысячи человек, 3245 зданий было разрушено, 184,93 тысячи гектаров сельхозугодий оказались в зоне бедствия.

В провинции Цзянси в результате мощных ливней пострадали 2,47 миллионов человек, проживающих в 68 уездах. В экстренном порядке эвакуировали практически 360 тысяч человек, 235 тысячам гектаров сельхозугодий был нанесен ущерб, 2863 помещения обрушились.

Ливни в Китае начались еще 22 июня, синоптики прогнозируют, что в течение ближайших двух дней на севере провинции Цзянси ожидаются сильные дожди.