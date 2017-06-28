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После Украины вирус-вымогатель продолжает распространяться в Европе, США и Азии
28.06.2017 09:54

После Украины вирус-вымогатель продолжает распространяться в Европе, США и Азии

Вирус-вымогатель, который распространяется похожим с вредоносным шифровальщиком WannaCry образом, добрался до Азии после того, как поразил компьютеры предприятий, портовых операторов и правительственных структур в Европе и Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает Интрфакс-Украина.

Так, из-за кибернетической атаки вышла из строя система управления грузопотоком самого крупного в Индии контейнерного порта имени Джавахарлала Неру, оператором которого является A.P. Moller-Maersk. Система перестала распознавать принадлежность грузов.

Также есть признаки того, что вирус начинает распространяться в Китае, однако главный специалист по защите информации Qihoo 360 Technology Co Чжэн Вэнь Бинь заявил, что масштабных сбоев не выявили.

Представители вирусной лаборатории ESET сообщили, что первой пострадавшей от вредоносного вируса страной стала Украина, больше всего пострадавшая от хакерской атаки. Среди стран, которые сильнее всего затронул вирус, попали Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия, Российская Федерация оказалась на 14 месте.

Помимо этого, британская рекламная группа WPP, испанское представительство одной из самых больших в мире юридических компаний DLA Piper и пищевой гигант Mondelez тоже попали в перечень пострадавших. К ним присоединились французский производитель строительных материалов Cie. de Saint-Gobain, фармкомпания Merck & Co в США и неназванная компания в Норвегии.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, в связи с масштабной кибернетической атакой в международном аэропорту Харькова проводят регистрацию на рейсы в ручном режиме.

Теги материала: Украина, Азия, Китай, США, Европа, вирус, хакеры, атака
Новости СМИ2
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