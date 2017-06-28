В Венесуэле напали на здание Верховного суда, президент заявил о попытке переворота

MIGnews.com.ua

Вечером во вторник, 27 июня, на Верховный суд страны, находящийся в столице страны городе Каракас, совершили атаку с похищенного полицейского вертолета. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, назвав происшествие "терроризмом и попыткой переворота", сообщает DW .

Президент страны, против которого в течение нескольких месяцев проводятся акции гражданского неповиновения с применением насилия, рассказал, что с вертолета на Верховный суд сбросили две гранаты, ни одна из них не разорвалась.

В свою очередь, президент привел в боевую готовность системы противовоздушной обороны. Он заявил, что ответственных за "террористическую атаку на наши органы власти" лиц скоро поймают, и призвал оппозицию осудить нападение. В результате происшествия никто не пострадал.

Также сообщается, что пилот вертолета был идентифицирован как Оскар Перес, на его странице в социальной сети Instagram указано, что он работает в национальной полиции Венесуэлы. Там же мужчина утверждает, что он является частью объединения военных, полицейских и гражданских лиц, выступающих за смену "коррумпированной" власти в стране.

Согласно информации Мадуро, Перес связан с бывшим руководителем Министерства внутренних дел страны Мигель Родригес Торресом, который, по убеждению президента Венесуэлы, был среди людей, пытавшихся отстранить его от власти при поддержке ЦРУ США.