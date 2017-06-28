Масштабная кибератака задела международный аэропорт Харькова

MIGnews.com.ua

Из-за масштабной кибернетической атаки регистрацию на рейсы в международном аэропорту Харькова проводят в ручном режиме. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сообщаем, что в связи с хакерской атакой регистрация на рейсы в аэропорту временно проходит в ручном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что остальные службы аэропорта работают в штатном режиме.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, во вторник, 27 июня, сайт Кабинета министров Украины возобновил работу поле кибернетической атаки .