Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Масштабная кибератака задела международный аэропорт Харькова
28.06.2017 08:55

Масштабная кибератака задела международный аэропорт Харькова

Из-за масштабной кибернетической атаки регистрацию на рейсы в международном аэропорту Харькова проводят в ручном режиме. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сообщаем, что в связи с хакерской атакой регистрация на рейсы в аэропорту временно проходит в ручном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что остальные службы аэропорта работают в штатном режиме.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, во вторник, 27 июня, сайт Кабинета министров Украины возобновил работу поле кибернетической атаки.

Напомним, что во вторник, 27 июня, компьютерный вирус, который совершил самую крупную хакерскую атаку в Украине, распространился на компьютерные сети Испании, Индии и Литвы.

Теги материала: Харьков, аэропорт, хакеры, атака, регистрация, рейс
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

После Украины вирус-вымогатель продолжает распространяться в Европе, США и Азии
Важное
После Украины вирус-вымогатель продолжает распространяться в Европе, США и Азии
В Харькове провели обыск в городском совете
Важное
В Харькове провели обыск в городском совете
Украинские сайты начали возобновлять работу после хакерской атаки
Важное
Украинские сайты начали возобновлять работу после хакерской атаки
Погибший во время взрыва военнослужащий оказался "киборгом"
Важное
Погибший во время взрыва военнослужащий оказался "киборгом"
Вирус-вымогатель переместился в Европу и Индию
Важное
Вирус-вымогатель переместился в Европу и Индию
Кибератака частично поразила компьютерную сеть ГФС
Важное
Кибератака частично поразила компьютерную сеть ГФС

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
Эксклюзив  Кибератака на украинские банки и СМИ: что за вирус и как ему противостоять
27.06.2017
Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
Эксклюзив  Виктор Мусияка: Коммунисты тормозили принятие Конституции, оглядываясь на Москву
27.06.2017
День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику
Эксклюзив  День Конституции Украины: открытки и поздравления к празднику  Фоторепортаж
27.06.2017
Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки
Эксклюзив  Гольдарб рассказал, для чего Порошенко совершил последние международные поездки  Видеорепортаж
27.06.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Интересуетесь ли вы ходом суда над Януковичем:
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика