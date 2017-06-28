Масштабная кибератака задела международный аэропорт Харькова

Из-за масштабной кибернетической атаки регистрацию на рейсы в международном аэропорту Харькова проводят в ручном режиме. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на своей странице в социальной сети Facebook.
"Сообщаем, что в связи с хакерской атакой регистрация на рейсы в аэропорту временно проходит в ручном режиме", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что остальные службы аэропорта работают в штатном режиме.
Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, во вторник, 27 июня, сайт Кабинета министров Украины возобновил работу поле кибернетической атаки.
Напомним, что во вторник, 27 июня, компьютерный вирус, который совершил самую крупную хакерскую атаку в Украине, распространился на компьютерные сети Испании, Индии и Литвы.