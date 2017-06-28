В Харькове провели обыск в городском совете

MIGnews.com.ua

Директор департамента по делам информации и связям с общественностью городского совета Юрий Сидоренко заявил, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыск в ряде департаментов Харьковского городского совета. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Обыски проходили в рамках дела о выделении земли по "кооперативной схеме".

"Они пришли ровно в 16.42, за три минуты до окончания рабочего дня. Сейчас следователи Генпрокуратуры в сопровождении бойцов СБУ проводят очередной обыск по делу о выделении земли жилищно-строительным кооперативам", - сказал Сидоренко.