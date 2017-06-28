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Штаб АТО: Боевики активизировались на луганском направлении
28.06.2017 08:18

Штаб АТО: Боевики активизировались на луганском направлении

В течение прошедших суток, 27 июня, представители незаконных вооруженных формирований 31 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, треть из них произошла в темное время суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На приморском направлении днем боевики неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия возле Гнутово и Павлополя. В районе Марьинки они обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины из автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и минометов 82 мм. Вечером российско-оккупационные войска применили гранатометы при обстрелах около Широкино и Лебединского. Под конец суток они обстреляли опорные пункты украинских военных в районе Гнутово из минометов 82 мм. Всего за сутки зафиксировано восемь вражеских вооруженных провокаций.

На донецком направлении боевики шесть раз обстреливали украинских военных. По позициям в пригороде Авдеевки они открыли огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Луганского на Светлодарской дуге - из минометов 120 мм и зенитных установок. Неподалеку Каменки незаконные вооруженные формирования  обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины из минометов 82 мм, гранатометов разных модификаций и стрелкового оружия, в Верхнеторецком - пехотное вооружение.

На луганском направлении днем сохранялась спокойная обстановка. До рассвета зафиксировали один вражеский обстрел в районе поселка Желтое из минометов 82 мм. Однако после захода солнца и под конец суток количество обстрелов увеличилось до 16. С 20:00 боевики обстреляли позиции в районе Кряковка и Новоалександровки из минометов 120 мм. Там же и возле Счастья, Крымского и Троицкого они использовали минометы калибра 82 мм. В районе Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского и Попасной российско-оккупационные войска открывали огонь из разных систем пехотного вооружения. Опорные пункты украинских военнослужащих около Новоалександровки боевики обстреляли из БМП и противотанкового ракетного комплекса.

Также за минувшие сутки в результате боевых действий не пострадал ни один военный Вооруженных сил Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 27 июня, по состоянию на 18:00 было зафиксировано 10 вражеских обстрелов.

Теги материала: АТО, Донбасс, ВСУ, боевики, обстрел
Новости СМИ2
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