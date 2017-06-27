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В нью-йоркском метрополитене поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших
27.06.2017 20:57

В нью-йоркском метрополитене поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших

Во вторник, 27 июня, в метрополитене в Нью-Йорке поезд сошел с рельсов, в результате чего были травмированы, по меньшей мере, 34 человека, передает Fox News.

Согласно данным Пожарного департамента Нью-Йорка, из числа пострадавших 17 человек были госпитализированы.

В Транспортном управлении Нью-Йорка отметили, что поезд совершил экстренную остановку, в результате чего произошла авария, были повреждены пути и часть тоннеля.

В связи с чрезвычайной ситуацией, движение поездов в метрополитене было приостановлено и проведена эвакуация пассажиров.

Транспортное управление начало расследование причин, которые повлекли за собой экстренную эвакуацию пассажиров.  

Как сообщал MIGnrews.com.ua, скульптура "Бесстрашная девочка", которую установили на Уолл-стрит в Нью-Йорке в 2017 году, получила сразу три премии на фестивале "Каннские львы".

Теги материала: Нью-Йорк, метрополитен, США, поезд, эвакуация
Новости СМИ2
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