В нью-йоркском метрополитене поезд сошел с рельсов: десятки пострадавших

Во вторник, 27 июня, в метрополитене в Нью-Йорке поезд сошел с рельсов, в результате чего были травмированы, по меньшей мере, 34 человека, передает Fox News.
Согласно данным Пожарного департамента Нью-Йорка, из числа пострадавших 17 человек были госпитализированы.
В Транспортном управлении Нью-Йорка отметили, что поезд совершил экстренную остановку, в результате чего произошла авария, были повреждены пути и часть тоннеля.
В связи с чрезвычайной ситуацией, движение поездов в метрополитене было приостановлено и проведена эвакуация пассажиров.
Транспортное управление начало расследование причин, которые повлекли за собой экстренную эвакуацию пассажиров.
Как сообщал MIGnrews.com.ua, скульптура "Бесстрашная девочка", которую установили на Уолл-стрит в Нью-Йорке в 2017 году, получила сразу три премии на фестивале "Каннские львы".