Украинские сайты начали возобновлять работу после хакерской атаки

MIGnews.com.ua

Во вторник, 27 июня, сайт Кабинета министров Украины возобновил работу поле кибернетической атаки. Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Только что Правительственный портал возобновил работу. Это - первый позитивный сигнал. Продолжается работа по локализации вируса и преодоления последствий кибератак", - говорится в сообщении.

Также компания "Новая почта", которую атаковал тот же вирус, возобновила работу своих отделений. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

В среду, 28 июня, отделения будут работать по графику субботы.

"Команда службы доставки также будет обслуживать клиентов. Заявки на забор отправлений с адреса рекомендуем оформлять через Личный кабинет. По состоянию на сейчас мы возобновили работу отделений, Личного кабинета, сайта компании и системы API. IT команда работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить полноценную работу информационных систем в нашей сети", - отметили в "Новой почте".