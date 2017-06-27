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Украинские сайты начали возобновлять работу после хакерской атаки
27.06.2017 20:44

Украинские сайты начали возобновлять работу после хакерской атаки

Во вторник, 27 июня, сайт Кабинета министров Украины возобновил работу поле кибернетической атаки. Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Только что Правительственный портал возобновил работу. Это - первый позитивный сигнал. Продолжается работа по локализации вируса и преодоления последствий кибератак", - говорится в сообщении.

Также компания "Новая почта", которую атаковал тот же вирус, возобновила работу своих отделений. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

В среду, 28 июня, отделения будут работать по графику субботы.

"Команда службы доставки также будет обслуживать клиентов. Заявки на забор отправлений с адреса рекомендуем оформлять через Личный кабинет. По состоянию на сейчас мы возобновили работу отделений, Личного кабинета, сайта компании и системы API. IT команда работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить полноценную работу информационных систем в нашей сети", - отметили в "Новой почте".

Как сообщал MIGnrews.com.ua, вечером во вторник, 27 июня, компьютерный вирус, который совершил самую крупную хакерскую атаку в Украине, распространился на компьютерные сети Испании, Индии и Литвы.

Теги материала: Кабмин, Новая почта, хакеры, атака, Владимир Гройсман
Новости СМИ2
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