Погибший во время взрыва военнослужащий оказался "киборгом"

MIGnews.com.ua

Погибший во время взрыва в личном автомобиле в Киеве полковник ГУР Министерства обороны Украины Максим Шаповал командовал спецоперацией в Донецком аэропорту в 2014 году. Об этом в ходе брифинга сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Эта информация до сегодняшнего дня была закрыта - Шаповал был командиром первой группы спецназа, который освобождал Донецкий аэропорт. Это первый украинский киборг, только после них начали заходить подразделения спецполков назначения 3, 8. А первую группу и зачистку Донецкого аэропорта в 2014 году проводил погибший", - сказал Матиос.

Ранее говорилось, что 27 июня в Соломенском районе Киева в автомобиле Mercedes произошел взрыв . В результате происшествия погиб водитель транспортного средства, которым оказался руководитель одного из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал.