Погибший во время взрыва военнослужащий оказался "киборгом"

Погибший во время взрыва в личном автомобиле в Киеве полковник ГУР Министерства обороны Украины Максим Шаповал командовал спецоперацией в Донецком аэропорту в 2014 году. Об этом в ходе брифинга сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
"Эта информация до сегодняшнего дня была закрыта - Шаповал был командиром первой группы спецназа, который освобождал Донецкий аэропорт. Это первый украинский киборг, только после них начали заходить подразделения спецполков назначения 3, 8. А первую группу и зачистку Донецкого аэропорта в 2014 году проводил погибший", - сказал Матиос.
Ранее говорилось, что 27 июня в Соломенском районе Киева в автомобиле Mercedes произошел взрыв. В результате происшествия погиб водитель транспортного средства, которым оказался руководитель одного из спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал.
Как сообщал MIGnrews.com.ua, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк рассказал, что мощность взрывного устройства, сработавшего в автомобиле Максима Шаповала, составила 1 - 1,2 кг в тротиловом эквиваленте.