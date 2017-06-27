Вирус-вымогатель переместился в Европу и Индию

Во вторник вечером, 27 июня, компьютерный вирус, который совершил самую крупную хакерскую атаку в Украине, распространился на компьютерные сети Испании, Индии и Литвы, передает Интерфакс.
Вирус является модификацией вируса-вымогателя WannaCry и продолжает поражать объекты крупной инфраструктуры за пределами Украины.
На данный момент известно о поражении систем судоходной компании Maersk и британской рекламной компании WPP. Согласно прогнозам некоторых экспертов, данная атака нанесла больше вреда, чем майская атака WannaCry.
Вирус-шифровальщик Petya атаковал устройства в Литве, где зафиксированы несколько случаев выявления этого вируса.
"Это (Petya - ред.) разновидность вируса WannaCry. Мы в Литве получили несколько сообщений и проводим их расследования", - заявил BNS представитель Службы регулирования связи Литвы Ритис Райнис.
Однако Райнис не стал называть конкретные литовские предприятия, которые подверглись кибератаке.
Компания Group-IB, специализирующаяся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, сообщила, что в число жертв кибератаки вошли компьютерные сети российских компаний "Башнефть" (MOEX: BANE), "Роснефть", украинских компаний "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго", "Укрэнерго".
Атаке в Украине подверглись Mondelez International, Ощадбанк, Mars, "Новая почта", Nivea, TESA, мобильные операторы и некоторые секции компьютерной сети ГФС.
Как сообщал MIGnrews.com.ua, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту масштабного несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин.