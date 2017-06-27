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Вирус-вымогатель переместился в Европу и Индию
27.06.2017 20:07

Вирус-вымогатель переместился в Европу и Индию

Во вторник вечером, 27 июня, компьютерный вирус, который совершил самую крупную хакерскую атаку в Украине, распространился на компьютерные сети Испании, Индии и Литвы, передает Интерфакс.

Вирус является модификацией вируса-вымогателя WannaCry и продолжает поражать объекты крупной инфраструктуры за пределами Украины.

На данный момент известно о поражении систем судоходной компании Maersk и британской рекламной компании WPP. Согласно прогнозам некоторых экспертов, данная атака нанесла больше вреда, чем майская атака WannaCry.

Вирус-шифровальщик Petya атаковал устройства в Литве, где зафиксированы несколько случаев выявления этого вируса.

"Это (Petya - ред.) разновидность вируса WannaCry. Мы в Литве получили несколько сообщений и проводим их расследования", - заявил BNS представитель Службы регулирования связи Литвы Ритис Райнис.

Однако Райнис не стал называть конкретные литовские предприятия, которые подверглись кибератаке.

Компания Group-IB, специализирующаяся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, сообщила, что в число жертв кибератаки вошли компьютерные сети российских компаний "Башнефть" (MOEX: BANE), "Роснефть", украинских компаний "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго", "Укрэнерго".

Атаке в Украине подверглись Mondelez International, Ощадбанк, Mars, "Новая почта", Nivea, TESA, мобильные операторы и некоторые секции компьютерной сети ГФС.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту масштабного несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин.

Теги материала: атака, кибератака, хакеры, Литва, Индия, ГФС
Новости СМИ2
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